Maria

Nous nous sommes rencontrés il y a 2 semaines au centre d'escalade Allez Up. Je t'ai trouvé vraiment belle et tellement sympa. Nous avons grimpé ensemble at nous avons parlé un peu. Tu m'as montré la blessure sur ta jambe. Tu m'as dit que tu es tombé de ton vélo. J'espère que tu vas mieux maintenant. Je regrette vraiment de ne pas avoir demandé ton numéro. Tu m'as dit que tu serais de retour au gym, mais je ne t'ai pas vu. J'aimerais vraiment te revoir. Si tu lis ce message, ecrivez-moi. >> WaitingForYouToWrite@gmail.com

Darren, 20 juin 2018