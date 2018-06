Bonjour

Bonjour ce matin en débarquent de l autobus 44 coin bombardier et galerie d Anjou tu à débarquer en même temps que moi tu portais une robe noir tu travail sur champs d eau tout comme moi tu m'a demandé ce que je fesais comme travail en me demandent des question en créent référence à mon chandaille j aimerai bien te revoir jasser et peux être aller prendre un cafe

L homme au chandail noir avec cassette noir avec des chevaux decu, 20 juin 2018