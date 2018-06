re: Anon…s c’était toi

Même si je suis curieuse de savoir si c'est toi tant que toi...si on décide de laisser le temps faire on risque de ne pas être les bonnes personnes...ou dans l'autre cas ca serait une perte de vue car je quitterais cette rubrique! si je suis ici c'est pour signaler à la personne qui m'interésse que peut être j'ai mal agit et que je l'apprécie beaucoup et je veux qu'il soit heureux...bref je ne sais pas!

si c'était elle, 21 juin 2018