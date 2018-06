Ré: doit arrêter 15 juin 2018

Votre message me trouble beaucoup. Peut-être que je m'illusionne, vous n'êtes sans doute pas la personne à laquelle je pense, et pourtant… Quoi qu'il en soit, vous savez comment me joindre. Si vous me faites signe, je promets que je serai tout à fait aimable (pour faire changement)... et d'une franchise absolue (comme à l'habitude). L'orage est maintenant passé, ce fut un véritable cataclysme, une très longue nuit. De tout mon cœur, je vous dis Au revoir ou Adieu !

M. M. - M., 21 juin 2018