Le vouloir est moins fort que mes pouvoirs.

Bonjour ici Patrice à l’écriture. Suite au dernier message que je t’ai laissé ici, les 7 derniers jours m’ont paru comme une semaine toute entière. On s'est recroisé dans le boisé du Mont Royale, décidément de tout Montréal, c’est le coin le plus branché. J'avais un sandwich et toi une soeur. J'étais assis sur un banc, j’étais fatigué, je cognais des clous, 50$ d’amende pour menuiserie.. J’espère avoir de tes nouvelles dans un futur immédiat. Signé Patrice.

Patrice, 22 juin 2018