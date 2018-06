Bonjour…

Ton appel m’a surpris un peu cette semaine...j’avoue que si tu me demande pour du travail ma réponse est négative...par contre si tu me dis que tu es...ce serais mieux il y à longtemps que je t’aie parler au téléphone...si c’est pas toi qui a écrit les craintes bien je suis très content et non j’attendrais pas plus longtemps le délai est écoulé... il est grand temps de régler les choses...tu sais de quoi je parle...je sais que je dois me séparé de certaine personne et cela me fais un peu de peine mais je dois le faire ma décision est prise depuis longtemps mais pas quand il es à l’hôpital c’est pas le temps ce serait pas correct...ton numéro de téléphone à malheureusement été supprimé j’ai pensé à toi et ton mon après...Donc il faut me rappeler svp...excuse-moi pour ça aujourd’hui tout est rentré dans l’ordre et ça vas mieux pour pépère...nous deux notre rencontre devrait être simple tu et je me prépare pour ce jour...j’ai hâte...appelle-moi et ont se rencontre le plus vite possible soit avant le 30juin 2018 ça c’est le plus tard mais comme tu a dit il faut que tu te repose un peu après tes journées de travailles...lundi ou mardi ça vas être correct...je t’attend ou bien jeudi je serais à ton bureau À plus bisous et gros câlins

Ton amoureux..., 24 juin 2018