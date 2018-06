Re: L’homme aux lunettes, 21 juin 2018

Salut inconnue, merci d'avoir écrit ici. Ton message m’intrigue car j’ai des lunettes, je prends le 410, autour de 17:15 et je ports une mallette noir pour mon laptop J'ai lu ton message aujourd'hui, et si c'est peut-être moi qui tu cherches, je voudrais découvrir qui tu est. Donne-moi plus de détails ou fais-moi un signe de comment te reconnaître..,ou parle-moi directement, je saurai que c'est toi.

E.A., 26 juin 2018