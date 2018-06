Réponse à Peut-être Elle

Qui suis-je? Un gars qui a été amoureux d’une fille qu’il fréquente sur la ligne de train de Deux-Montagnes, à partir de Sainte-Dorothée. Un gars qui a pris son courage à deux mains il y a deux ans pour dire à celle-ci qu’il la trouvait vraiment belle. Un gars qui a eu la chance que cette fille l’aborde un matin de juillet l'été passé pour se présenter. Un gars qui avait l’impression de jouer sa vie chaque fois qu’il la voyait et qui n’a pas su maintenir le lien. Un gars qui a tenté le tout pour le tout un matin de printemps pour lui démontrer son intérêt, mais auquel elle a dit : « Non. Tu as de jeunes enfants. Ça ne marchera pas. » Un gars qui a lu depuis des messages dans cette rubrique et qui doit admettre qu’il s’est contenté de sourire, de faire un petit signe de la main et qu'il a été incapable d’exprimer ce qu’il ressent…Voilà qui je suis.

En espérant que c’est Toi, 26 juin 2018