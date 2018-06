RE,RE, l’homme aux lunettes E.A. 26 juin 2018

Bonjour E.A, l'homme aux lunettes..., Le 21 juin, je ne sais pas ce qui m'a pris d'envoyer ce message...parfois une force nous pousse sans trop qu'on sache d'où ça vient, ni pourquoi...de faire une action...cette rubrique devrait s'appeller autrement que métro flirt, .... métro salutations !!! J'ai écrit au hasard en prenant pour acquis qu'il n'y aurait jamais de réponse....pour le simple plaisir d'écrire... Il y a plusieurs années que je te vois prendre le bus, si toutefois tu es bien celui que je pense.....il y a bien longtemps que je trouve que tu as l'air bien sympathique...je ne prends pas le même bus que toi, je prends la 1 aux alentours moi aussi de 17 hrs 10, .il est arrivé souvent que nos regards se croisent et je ne te vois pas chaque soir non plus..mais je suis dans une situation où je ne peux pas vraiment donner suite plus que ça... seulement ce compliment gratuit, alors conserve-le 😉

L'inconnue, 26 juin 2018