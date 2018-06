chers lectrices et lecteurs

Etant une bonne léctrice de cette rubrique, j'aimerais ouvrir les yeux de certains lecteurs qui font des déclarations d'amour au premier coup. Sachez bien que l'amour ne vient pas d'un regard d'une belle face et un beau corps qui vont fannés un jour mais c'est le résultat de connaitre la beauté de la personne...savoir faire la différence entre le désir et l'amour, savoir faire la différence entre les valeurs et le beau masque que portent chacun d'entre nous! Ne tomber pas amoureux suite à la fascination de la beauté corporelle mais faire une prospection pour découvrir les besoins de l'autre personne et faire une investigation pour savoir si ce que vous chercher existe chez une personne! si non on risque de récolter que du malheur! optons pour récolter le bonheur

Sage, 29 juin 2018