Reçu, si c’est toi…

Le cœur lourd et chargé de peines, en ces merveilleux jours d'été, quand seule j'erre dans mes pensées, tu surgis soudain et je me souviens... Qui n'a jamais tenté d'arrêter le temps?faire cesser le tic-tac du pendule en se concentrant, faire durer un peu plus ses beaux instants pour les préserver de l'oubli juste durant un moment, une minute, une heure, une année, une vie, pourquoi pas plusieurs, il est celui qui fait grandir, puis il semble être celui qui fait vieillir, il est toujours gagnant , le nom de ce grand vieillard, il est partout... Alors mon cœur, soit on reste immobile et figé, mais au final, on risque de le regretter, ou on vit malgré lui...ce n'est qu'une infime parcelle d'espoirs...bisou gros câlin...

La fille du désert..., 29 juin 2018