Pour la belle Chinoise

Mercredi 27 juin vers 18h. Direction Honoré-Beaugrand et je suis descendu à Charlevoix On s'est jeté souvent de doux regards furtifs et tu as fermée les yeux pour prier et j'ai ressenti la douceur de tes mots muets. Ton désir était le même que le mien: que l'on se retrouve.

Bouteille à la mer, 30 juin 2018