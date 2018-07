Regarde

Tu t'es assis en face de moi, j'allais travailler. Je m'endormais en ce samedi matin, mais m'efforçais à garder les yeux ouverts pour pouvoir t'admirer. Tu étais habillé tout en noir, shorts et casquette. Moi, cheveux bicolores et t-shirt blanc avec une salopette. En descendant à Champs-de-mars, tu t'es retourné. J'aurais voulu savoir si tu as instagram, je me suis senti con de ne pas avoir demandé.

@alexidauphi, 1 juillet 2018