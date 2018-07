Un jeudi soir sur la ligne orange

Je t'ai vu jeudi soir (28 juin). Vers 20h45 tu embarquais à Berri-UQAM (peut-etre même Sherbrooke) et tu t'es assis à côté de moi sur les sièges pliants. On continuais notre chemin sur la ligne orange direction Montmorency ensemble. Tout au long je débattais de te parler. Habillé tout en noir ce qui match tes cheveux et ta barbe noire, tu jouais sans arrêt avec l'élastique noir sur ton poignet. J'aurais voulu prendre ta main à la place. Avec ma grande saccoche bleue-grise sur les genoux et les écouteurs blancs, je te jetais des regards. Je suis la fille aux cheveux blonds, pantalons noirs et lunettes brunes. Lorsque je débarquais à la station Beaubien nos regards se croisaient enfin. J'étais en bas des escaliers - peut-être toi aussi, tu sentais le besoin sudain d'arrêter le métro pour me donner ton numéro. C'est à ton tour de m'écrire.

La blonde, 1 juillet 2018