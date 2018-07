Merci bien-aimé…reçu

Comment vas-tu ? Bien-aimé mon prénom ne commence ni par M ni pas P ...mon espérance est de te voir un jour retrouver ta bien-aimée... je suis passé par là, Ah! Je voudrais qu'on pèse ma tristesse, qu'on place mon malheur sur une balance ! Oui, oui, oui il est plus lourd que le sable des mers, et cette douleur m'a rendu forte, mais est ce fort de ne pas ressentir de la compassion ? La force c'est aussi le pouvoir de s'exprimer librement sans avoir peur du regard des autres, or, combien se taisent faute de compassion... ainsi bien-aimé pendant que nous avons l'occasion, pratiquant le bien envers tous, et surtout envers ceux qui nous tend la main...bisou gros câlin...

La fille du désert..., 3 juillet 2018