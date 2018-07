SAMEDI LE 30 JUIN SUR LE TOIT DE L’HOTEL HILTON À QC

Je vous ai vue sur le toit de l’hotel Hilton À Québec, vous dansez tellement bien . Vous portiez un top Noir, des jeans bleus , des souliers à talons hauts dont la base était en tissu couleur café au lait et le reste en cuir marron . Tu dois mesurer entre 5p3 et 5,5p , tu avais les cheveux longs et tu dansais divinement bien le KIZOMBA et la Salsa . Tu ressembles à une métisse ! Fais moi signe si jamais tu veux savoir c’est qui !

Admirateur Metis !, 3 juillet 2018