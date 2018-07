Lundi vers les 16:00, femme aux souliers roses et camisole noir qui attendait la 121 est au métro Côte-Vertu…

Tu avais les cheveux noirs attachés avec un truc rose. Une camisole noir, des jeans bleus troués, des souliers roses et tu avais des lunettes de soleil sur tes cheveux. Saches que tu es belle et que je suis ton fan #1 ! Tu attendais la 121 est à la station Côte-Vertu et tu es descendue à l'arrêt Elzéar-Soucy à 16:08 environ. lemurcatta@hotmail.fr Si ça te dit ! :-)

Fan #1, 3 juillet 2018