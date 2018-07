Au lecteur parmis tant d’autres…

Peut être suis je celle que tu n'as plus revu depuis longtemps? Qui sait... Moi aussi j'attends cet homme qui a été de passage dans ma vie il sait que je pense a lui , il sait que jamais je ne l'oublierai, quoi qu'il en soit et il sait depuis le premier regard que nous étions destinés. Mais pourtant il poursuit sa route et moi la mienne . Sans jamais plus nous recroiser nos esprits sont pourtant restés liés. J'aimerais bien le revoir j'ai essayé du mieux que j'ai pu de lui montrer mon intérêt mais il semble ne pas être prêt pour une nouvelle aventure. Mauvais timing, trop d'engagements,peur d'un échec avant le début? God knows... et je respecte.

Il étais une fois 2008, 4 juillet 2018