Si ça t’amuse

Aujourd'hui tu m'a vu t'a klaxonné. Rendu à la station service t'a fait demi-tour pour venir me parler mais tu t'a refait demi-tour sans me dire un mot. Par peur que je t'envoie balader? Pour l'âge? Je connais la game car ça fait un bout que c'est comme ça. Mais à chaque fois ont fini par se croiser je sais pas pourquoi et à chaque fois tu veux me parler mais t'hésite. Je mord pas tu sais. Ça fait des années de cela tu le sais et je le sais C'est cute le truc du chat et de la souris mais...

La noire, 5 juillet 2018