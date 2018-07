À JP (Peut-être)

JP, est-ce bien toi? Et si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux. Je donnais des vacances à mon cœur, un peu de repos. C'est trop facile d'aimer un rocker trop dur à garder. Heureusement, tu changes tout. Peut-être je devrais me laisser pousser par le vent dans les wagons du métro embrassant l'interdit (en Nestea). Toute la gang s'en va chez Stan. Viens-tu danser, un beau grand slow collé? J'attends ta réponse.

Cathé (Peut-être), 6 juillet 2018