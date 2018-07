@ La Distorsion

Allo, Tu as raison... tu as choisi le comfort zone sur l'aventure et le risque avec moi, pourtant si tu avais fait le saut dans ma direction tu aurais pu voir les couleurs de la vie et tout tes espoirs aurais été récompensés... Je respecte tes choix toutefois tu aurais du savoir dans ton for intérieur que je ne suis pas une fille compliquée je sais ce que je ressent pour toi la différence entre nous c'est mon positivisme et ma persévérance face a la vie . Je n'ai pas peur de l'échec jamais car il fait grandir l'âme et forge qui nous sommes! La vie est trop courte pour s’enfarger dans les fleurs du tapis tu sais ...;) Je me dis que tout ce qui compte c'est de vivre chaque minutes comme si c'était la dernière, et le bonheur est dans le moment présent, dans la découverte dans le renouveau... Je l'ai compris enfin par ce que ce qui est prit n'est plus a prendre et j'ai une seule vitesse forward . Avec toi je me suis figée dans le temps un bon moment et j'aurais aimé rester la avec toi dans la profondeurs de tes yeux . Mais c'est un long couloir sans issues... Je t'attends toujours au détour inconsciemment :)

Ton diamant, 6 juillet 2018