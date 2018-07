Diamant

Je ne dis pas que je ne suis pas pétrifié par ce genre de projection, Au moment où j'écris, mon cœur essaie de se déplacer. Je ne suis pas très poli, et je ne sais pas comment je pourrais être confiant pour développer notre authenticité ... Pourtant, pressé, par l'urgence de mon cœur de me rapprocher de ... Ce qui exige vraiment la vérité, le la pureté et l'inconscience de, à la fin. Par conséquent, quand je suis conscient, la foulée, la direction et la destination sont inconnues. Le bien prévaudra sur le mal, ne veut pas dire que c'est juste comme ça ... mais, je vais me conformer. Je ne vais pas à la magie, mais à l'intuition. Merci pour votre générosité et votre temps pour écrire

La Distorsion, 6 juillet 2018