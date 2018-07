Bel inconnu

Cher bel inconnu, Je ne dort plus depuis que je t’ai vu derrière le comptoir de cette charmante pizzeria de pierrefond. Tu m’as émerveillé avec tes belles lèvres charnues et ton charme exotique. Tu étais si cute avec ta magnifique peau dorée et ton t-shirt pizza frite, je vois que nous avons les même goût. Tu lisais le dernier livre de la série game of thrones, que jaime beaucoup. Peut être je pourrais être ta Daenerys toi mon beau et fort John snow. Jespere que tu liras ce message. Je suis la belle brune au t-shirt hello kitty.

Elo, 6 juillet 2018