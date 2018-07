@ La distorsion

Puis je te dire ceci... Ta distorsion a été une musique a mes oreilles ,tes yeux un océan limpide qui ferait rêver n importe qui... La fragilité d un enfant dans un corps d adulte, un cœur pur mais qui doute de son intégrité... Nos routes se recroiseront un jour alors que tu auras besoin de moi de ma confiance de ma force ,de ma vérité de ma loyauté,je ne suis pas comme les autres ça tu l as bien sentit ;) Tu as fait les bons choix au bon moment dans ta vie , Des choix qui t ont permis de devenir une meilleure version de toi et je t admire d avoir fait ça alors que ton cœur avait besoin de plus de passion ... Je serai toujours la quelques part en pensée jusqu au jour ou je reparaîtrai . . Tu peux y croire a l amour il cognera de nouveau a ta PORTE un beau jeudi !;)

Ton diamant, 6 juillet 2018