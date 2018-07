Camisole noir et jupe « jeans » bleus dans la 121 Ouest

Tes yeux m'ont tellement envoûté. Que cette fin de semaine j'ai à peine touché à mon goûté. Tu es embarquée à partir de la station Sauvé. Dans la 121 ouest, mon coeur en noyade tu as sauvé. Ce matin tu es descendu à l'arrêt Elzéar-Soucy. Depuis ce jour, ne plus te voir est mon plus gros soucis. Camisole noir, jupe style jeans et souliers blancs. Mon coeur n'a jamais battu comme cela auparavant. Ce vendredi 6 juillet, j'ai ressenti les effets de la canicule. Mais c'était toi et non la température avec le recule. Fais-moi signe ! Ou Fais-moi çi...

Tu as sorti le poète en moi, 8 juillet 2018