Pour Asta❤💋…si peut-être tu es sur ce site mais j’en doute fort!

Salut mon bel amour tu me manques,je n'ai plus penser à toi ne serait-ce qu'une seule fois,je ne t'ai pas rechercher,c'est un miracle que j'ai pu t'oublier. Mon amour n'a plus d'aile,je suis échu de l'amour inconditionnelle comme un ange déchu déçu.

Vanlynn12😊, 9 juillet 2018