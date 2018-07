À la belle française

T'étais dans la 129 sud à 11:48 environ. T'étais avec deux amis, une autre française et un dude plus quebs. T'étais avec une sacoche noire, un short (court ;) ) noir aussi et une camisole. Et t'étais la destination de mon regard tout le long du voyage:))). Si tu te reconnais, écris-moi ici! Je lis tout ce qui passe dans cette rubrique. Un admirateur secret...

Avec un peu de chance, ton prochain chum, 9 juillet 2018