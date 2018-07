À Eleven

Nous étions à l'extérieur de la maison des étrangers! Partageant une court table. Quelqu'un avait laissé sa tasse sur laquelle on lisait une question: "Peut-on désirer trop d'une bonne chose?" Je me suis dit non! C'est étrange comme j'ai perdu une partie de la conversation menant à ce que tu disais un peu lent à définir l'explicite. Je viens de dérailler tout seul, j'ai dit que je l'attendais, qui sauverait la journée, j'ai regardé mon temps et il était presque minuit. Je vous ai donné mon sourire tout savoir pour que vous puissiez garder cela pour si vous vous êtes déjà demandé trop longtemps sur mes raisons 🕊

Le monde me prendra des places, 9 juillet 2018