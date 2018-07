Vrai

Je cherchais l'aide J'ai dit que si quelqu'un avait le sens de l'art, ce serait lui. Dans ces jours il a gémi, et s'est plaint et était plus âgé qu'il a voulu être. Il n'a pas reconnu ma présence. J'ai dit excusez-moi que je puisse atteindre à travers .. et je l'ai fait avant qu'il puisse répondre et alors il m'a coupé bien avec un sarcasme à mon discernement de coeur. Plus tard j'ai prolongé un regard qui n'était pas une invitation, mais l'initiation que je suis ici et ce qui est revenu à moi était une réflexion flagrante et c'était la chose la plus étrange qui m'est arrivée. La vie est un espace architectural qui attend d'être engagé par la créativité que nous sommes uniquement. Il est plus facile de démonter que de construire. Il y a de l'espace dans mon coeur pour tout le monde ... Et dans les jours qui passaient, ne sachant pas plus qu'un regard pensif à travers une fenêtre, ou un ou deux mots. Mon cœur battait sur ses gonds car il n'avait pas le courage de me parler, de me laisser se dissoudre sur lui. Il n'y avait pas de raison. J'ai oublié comment il s'est préparé et ne veut pas être touché. Pourtant touché est tout ce qu'il a toujours été. Pourtant, il est si proche qu'il est inhabituel de trouver un homme ici, voici le sien. Je suis spirituel à un degré fatal. Je comprends maintenant que je n'ai pas besoin de tout assumer et que je regrette profondément d'avoir outrepassé les limites. Mais, ça a été un moment agréable de parler, de courir et de se battre avec des résultats qui ne sont que moi, moi et moi. Nous serons en mesure de nous rendre au studio demain au moins

Vérité. Même chose que vous, 12 juillet 2018