13 JUILET VERS 6:15 rue Fleury en direction EST !

Il était environ 06:15 Quand je montais dans la 180 dans l’arret Donnant sur le Parc Tolhurst et tu longeais la rue Fleury en direction Ouest. Tu portais une ravissante et séduisante robe courte sans manches et tu sembles être une adepte du culturisme ou d’un sport assez exigeant physiquement puisque tu as une masse musculaire assez impressionnante un peu partout, spécialement dans les jambes. Mais c’est surtout ta beauté qui m’a interpellé même si tu étais de l’autre côté de la rue . Malheureusement aussitôt que je t’ai aperçue mon autobus arrivait et on s’est regardé brièvement à travers une sorte d’admiration et de respect receproques . Je portais un chandail blanc et une casquette blanche. Tu avais un sac à dos je crois , tes écouteurs et tenais aussi ton cellulaire des deux mains en marchant. Je voudrais tant discuter avec toi sur une des terrasses de cette magnifique rue où nous étions. Je ne suis pas à la recherche de relation en passant car je suis dans une période où je tiens à rester seul pour observer et mieux comprendre et vivre certains concepts du bonheur et de l’energie Des saines relations simples et ponctuelles. Donc se serait uniquement pour bavarder et échanger nos opinions sur divers sujets et bien entendu sur l’entretien du corps, de ses muscles et de son esprit créatif, et bien d’aute Choses. Fais-Moi signe

L’OBSERVATEUR FLEURI!, 13 juillet 2018