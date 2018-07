mon coeur a manqué un battement

J'étais dans le métro, le moral bas mais en levant les yeux vers toi, le vertige m'a pris. De la taille de tes jambes à ta poitrine pointant vers la Justice, j'ai perdu tous sens de l'équilibre. Tes yeux infiniment noir m'ont donné le gout de la religion, où notre amour serait la Bible et la chambre notre Chapelle. j'ai tenté de te parler mais l'épaisseur de ton casque audio a masqué la justesse de mes mots, malgré tout ta façon de froncer les sourcils m'ont bien montré que mes arguments redéfinissaient ta vision de la Vie et de l'Amour. Après avoir raté plusieurs stations pour continuer à te boire des yeux, j'ai dû me résoudre à descendre pour mon rdv aux HLM. Depuis, je comptes les secondes et te voit dans tous les vols d'oiseaux. Reconnait toi et on se rejoindra !

Tema, 13 juillet 2018