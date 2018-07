La plus belle du voyage

Dans le métro tous les soirs vers 17h (sauf le vendredi, là c'est 16h pour toi aussi) on se croise et je me demande toujours comment tu fais pour être si belle. Toujours impeccablement habillée (petit haut rose aujourd'hui vendredi, hier jeudi c'était pantalon bleu), avec une petite queue de cheval, je crois que tu mérites bien le titre de "la plus belle du voyage", de mon voyage, et ce tous les jours. Je suis toujours en chemise (sauf quand il fait trop chaud, la c'est striptease!), souvent en train de lire le journal Métro, je m'arrête à Namur et j'espère qu'un jour toi ou moi nous aurons le courage de discuter un petit peu.Donc la prochaine fois que tu me remarques (encore!) en train de t'admirer du coin de l'oeil, je pense que c'est le bon moment pour qu'on se parle enfin !

L'admirateur anonyme, 13 juillet 2018