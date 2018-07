Pour J.L.

Lorsque nous nous rencontrons parfois dans la file d'attente du bus, j'ai le sentiment que tu aimerais me parler, mais pour tout ce qui s'est passé entre nous, tu as peut être peur ou honte de le faire. N'crains pas de me parler, de me dire juste bonjour, je vais te répondre et peut-être que c'est ça, la signal pour reconstruire la relation d'amitié qui commençait entre nous. Je sais que tu traverses des moments difficiles et je ne veux pas être une autre cause de douleur pour toi mais il faut que tu sois celle du premier pas. Nous vivons seulement une fois et les occasions de rencontrer quelqu'un qui en vaut la peine sont très rares, nous ne devrions pas gaspiller cette chance…

F., 17 juillet 2018