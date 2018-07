El Mato <3

Tu ne donnes aucune description sur la dame ou de l'homme dont il est question dans ton texte...Mais je m'en fous, tes mots m'ont chavirés, alors j'y plonge. Ils m'ont fait voyager plus loin que je ne suis jamais allée...J'ai envie de folie, de me baigner nue sur la vague de tes ponctuations, me saouler de tes paroles jusqu'à ce qu'elles me consument. Je travaille justement tout près du Square Victoria et j'y passe tous les matins à 7:30, on s'y rencontre?

La Reina, 17 juillet 2018