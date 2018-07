À la louloutte de poupourloutte merci !

Mme Chan déjà huit années de passé depuis notre premier Métro Flirt. Je me rappelle de ce premier souper mémorable qui fait contredire le dicton : '' Fontaine je ne boirai pas de ton eau '' car de l'eau il en a coulé depuis. Les nombreux soupers Vino Grigio et Pinot Verde dans les parcs. Vos magnifiques bottes en louloutte, votre sourire et votre ti-face déguisée en ours sur la 46 th de New York. Les autres voyages, Paris à l'Hotel de Nice qui ressemblait à une maison de passe nous a fait bien rire mais s’aimer aussi. Londres pour Little-Venise qui comme vous, ce cour d’eau que l'on veut épouser et s’étirer à l’infini. Amsterdam pour la beauté de ses musées et galeries comme vos yeux si regardant et amoureux. Mille merci encore pour ses huit années que je veux encore et encore…

Votre Mr Chon., 17 juillet 2018