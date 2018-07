A la jolie fille de la buandrie

Tous les matins tu prend la 73 un peu passer 6 heure jusqu' au terminus.( j ai même eu la chance de tembarquer quelques fois). Par la suite un arrêt au Tim pour commander ton cappuccino glacé avant d aller prendre la 6 vers ton travail. J adore ton sourire et tes yeux rieurs derrière tes lunettes. L énergie que tu dégage donne envie d en decouvrir plus sur toi. Lorsque mon horraire me le permet j ai le plaisir de te croiser et d échanger un sourire et quelques mots, chaque fois tu fais ma journée. Simplement te dire que si tu as envie on pourrais faire plus connaissance

Busdriver, 19 juillet 2018