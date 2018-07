Rép: Mon nom est rouge…

...est le titre d'un roman écrit par Orhan Pamuk. Un roman d'amour et policier dans lequel un homme aime une femme pendant douze ans malgré la distance qui les a séparés. La dernière phrase du roman est: « Car Orhan ne recule, pour enjoliver ses histoires, et les rendre plus convaincantes, devant aucun mensonge. » Qui donc voulez-vous revoir ? Moi ? Je le souhaite grandement. Je vous laisse organiser les détails de la rencontre, soit dans un parc ou un autre endroit ouvert. Dans un lieu fermé, je risque de manquer d'air très rapidement à cause de l'atmosphère très dense dégagée par nos sensations, nos émotions et tous les mots qu'on a à se dire. Si rien ne vient, dans quelques semaines je donnerai un petit coup de pouce au hasard...Et si ce n'est pas vous, si c'est quelqu'un d'autre qui me fait marcher, eh bien…j'assumerai. Le ridicule ne tue pas. J'ai hâte de vous voir, mais je serai patient...

Sous la pluie diluvienne, 20 juillet 2018