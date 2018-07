Merci bien-aimé…

Toi qui éclaire ma pensée, qui voyage dans mon passé...bien-aimé je ressens toute ta bonté qui émane de ta personne, ton courage et ta bonté font ta force, tu as la capacité de frayer des chemins à travers les chaos, efficace dans les situations critiques, en toute situation, tu es un modèle à suivre...ma loyauté t'es acquise et ma solidarité est sans faille...n'oublie pas que le bec des oiseaux attaque que le meilleur fruit... Bisous gros câlin...

Elle..., 22 juillet 2018