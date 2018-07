Merci à toi ma dulcinée

Salut toi, Je t'ai vu dans le métro il y a des jours et j'ai été captivé par ton regard. Tes yeux cross-eyed aussi beau que ceux d'un poisson. Tes belles jambes de cheval et ta démarche de Ray Charles tu m'as donné l'effet WOW! Nos regards se sont croisé et on s'est donné un petit sourire, je suis le mec au chandail gris foncé avec les gros écouteur bleu marine et mes souliers bleu avec les lacets orange. J'espère te recroiser au métro Laurier.

Sir Fatkuni, 23 juillet 2018