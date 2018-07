Monsieur Cacaouette

Tu mangeais des cacahuètes et avait un petit sac Ziploc pour mettre tes écales à l'intérieur. Tu semblais si concentré, avec ton chandail de Justin Trudeau. Tu dégustais chacune des petite cacahuètes qui semblaient si délectables. J'aurais aimé les déguster à tes côtés. Tes mains délicates et anorexiques me faisaient rougir. Ton regard ambigu me laissait croire que peut-être tu avait remarqué mon intérêt. J'aurais voulut partager mes quartiers d'orange sanguine, mais je suis une fille gênée et jamais j'aurais osée te demander..... Au plaisir petit wazoo.

Costine Debeurre, 23 juillet 2018