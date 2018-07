Encore et toujours moi…

Ça fait deux lundis soirs de suite que je te vois dans le train de Sainte-Dorothée et que je détourne le regard en t'apercevant. Malgré que tu m'aies dit non le 30 avril, je ne parviens pas à abandonner l'espoir de conquérir ton coeur. Mon coeur me dit de ne pas abandonner! Te revoir me remémore à quel point j'ai été bête de ne pas avoir entretenu le lien qu'on était en train de développer. Ça me met en colère! C'est pour cela que je me détourne. Je m'en veux tellement! Car je ne cesse de penser à toi! Et ce n'est pas parce que je n'ai pas essayé de me raisonner. Te voir courir il y a 4 ans m'a donné le coup de pied au derrière pour faire de même. Et ça m'a transformé! Ton regard m'a fait sentir séduisant. Je n'avais jamais ressenti cela avant! Et tes rares sourires m'ont fait rêver de pouvoir aimer follement la plus belle des femmes et qu'elle puisse m'aimer follement en retour. Ça a été une vraie drogue! Il m'a manqué la confiance... J'aurais bien aimé l'avoir! J'avais la plus belle des fleurs devant moi. Et je n'ai pas su quoi faire. Au point tel que tu as cru que je souhaitais que tu t'éloignes... J'ai espoir que tu lises ce message. Bien que tu m'aies dit que tu n'as pas lu mes précédents messages dans cette rubrique, mon coeur me dit le contraire. Tu as même répondu à certains. Sache que je ne t'en veux pas pour cela. Je ne pourrai jamais t'en vouloir... Tu m'as transformé! J'aime 1000 fois mieux l'homme que je suis... Grâce à ta simple présence! Que malheureusement je n'ai pas su entretenir...

Un gars qui ne peut s'empêcher de garder espoir malgré ses gaffes et sa timidité, 23 juillet 2018