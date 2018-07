je pense à toi et tu me manques

sous la pluie diluvienne, je suis partie. Je t'ai dit, j'suis contente de t'avoir connu... J'ai marché les larmes ruisselant mes joues sans me retourner et comne une sauvage pendant que tu es allé voir ton ami qui arrivait... J'avais le coeur en éclat sans arriver à croire que c'est ainsi que ca se terminait. Aujiurd'hui, 2 ans plus tard, je te revois encore en rêve. J'aimerais tant te donner ce baiser tant espéré....

miss gym, 24 juillet 2018