Invitation

Oh cher C, sachez que je ne vous ai pas oublié ... j'ai une grande impression que ce message m'étais destiné : Oh chère Me N, je sens le regard que vous me portez et j'aimerais que vous sachiez que c'est partagé. J'attends impatiemment une opportunité pour vous inviter, notre différence d'âge me fait craindre un refus. Si l'intérêt est partagé, nous pourrions commencer à préparer notre mariage, nous serions si heureux. Pour commencer, je pourrais vous accompagner pour apprendre à surfer...

N., 24 juillet 2018