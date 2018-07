A toi Joli par-dessus vert

On s'est croisé dans le métro de la ligne orange en direction de Montmorency...Tu es venue t'asseoir en face de moi et tu portais une très jolie jupe et un par-dessus vert pâle. Tu étais boudée comme si tu étais contrariée puis nos regards se sont croisés et on a souri ensemble puis tu as arrangé tes cheveux avec quelque et encore nos regards se sont croisés et on a encore souri et je suis descendu à snowdon malheureusement...Mais avant de descendre tu m'as souri une dernière fois l'espace d'une seconde nos regards se sont figés...Si tu lis par hasard ce message sache que j'aimerais vivement te rencontrer à nouveau...

Le jeune homme au pull noir, 25 juillet 2018