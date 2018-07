@Kim station de métro plamondon

Chaque matin vers 7h15je te croisais a l'entrée dumetro plamondon quand je descends de la 160 où tu distribuais le journal de Montréal et ton sourire faisait ma journée. On échangeait ce sourire si complice sans aucun mot.La semaine dernière je t'ai demandé ton nom et tu m'as aussi dis que tu étais étudiante au cegep. Mais depuis une semaine tu as disparu. Mes journées ne sont plus les mêmes sans ton si beau sourire. Reviens tu me manques énormément Kim. Je sais que que tu ne liras peut être pas ce message mais c'est une bouteille jetée à la mer.

Le gars noir avec un sac à roulette, 26 juillet 2018