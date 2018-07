Vous étiez donc là !

Je le sentais. Comme si j'avais été observé d'en-haut, par un Dieu tout puissant. Vous savez donc… pour la canopée. Mais pour le reste… la descente du grand escalier vers l'enfer infini. Vous n'avez rien vu. Rien. Ni moi non plus de votre enfer à vous, rien (mais comme je le vois brûler d'ici ce brasier...comme si on y brûlait en même temps toutes les sorcières de tous les siècles obscurs !)…Très sincèrement...un peu de douceur, un chaste baiser…

Amour. Amen. Au revoir, 26 juillet 2018