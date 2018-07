Réponse : Amour. Amen. Au revoir…

Merci bien-aimé... Se courber sous le poids des fruits signifie rendre gloire à Dieu, comme le blé qui est destiné à être amassé dans le grenier céleste, ce germe doit être arrosé par le fleuve du saint esprit, il faut avoir l'humilité du blé, le fruit que nous portons, pour une gloire continuellement, pour chaque âme sauvée... Et Dieu dit : en arrosant les sillons, en aplatissant ses mottes, tu le détrempes par la pluie, et tu bénis son germe... Donc il faut que le grain du blé éclate, perds son enveloppe et que le germe reçoit, l'humidité ( humilié) nécessaire pour gonfler et prendre vie... De même pour l'homme" la vie éternelle" l'arbre qui porte beaucoup fruits, c'est celui qui est courber sous le poids de l'amour de son prochain...mais celui qui reste droit signifie être animé par la fierté, par l'orgueil, fruit sans valeur...heureuse que tu sois revenu, tu m'as vraiment manqué... Je suis revenue, à bientôt... Bisou

Elle..., 27 juillet 2018