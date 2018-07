Aux plus beaux yeux de la ligne orange

Le vendredi 27 juillet j'ai pris le metro a la station UQAM et j'ai croisé les plus beaux yeux de tout montreal, tu portais un pull blanc est un pantalon "boxer" puis toi et moi nous somme décendus à la station crémazie .mais moi j'avais loupé la station jarry tes yeux mon fait oublier ma distination Si tu te reconnait fait signe

Pablo, 27 juillet 2018