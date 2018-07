réponse; pour lui…

merci bien-aimé...deux ans c'est peu pour moi...à savoir,la vie d'un homme peut-être comparée à celle d'un semeur,si nous restons au niveau de nos pensées, c'est-a-dire de ce que nous conservons à l'intérieur de nos coeurs, nous découvrons une évidence que chaque pensée est semblable à une graine appelée à germer, à pousser, à fleurir, à donner des fruits, or que font la plupart des gens? ils vivent sans se préoccuper réellement de ce qu'ils sèment, ils agissent comme un jardinier fou qui semerait du chiendent et s'étonnerait de récolter du blé! bien-aimé, chaque jour nous semons une quantité de pensées, parmi elles il y a des pensées de jalosie,de haine, de vengeance, de désordre, et de médisance, lorsque ces pensés sont semée il n'y a rien d'étonnant de récolter tous le mahleurs du monde! au contraire, si ils éfforcent de bien penser, de bien germer, ils récolteront une abondance grâce, cela leurs chemin sera tapissé de bonheur et leurs âmes élevée vers les cieux... le but de chacun, doit de se doter d'une personnalité sainte, pour assurer les intérêts de soi et se donner les moyens de le faire face à l'agitaion de la vie... qui donne à qui?vois le réel à travers ton miroir déformant et qui grossit les détails, tu soupçonnes la vérité? car la jalosie et la haine sont comme les fous et les ivrognes, ils ne se rendent jamais compte de leurs souffrances, elle prouvient d'un manque de confiance, non pas en vers les autres, mais envers soi-même, ils ne peuvent s'exprimer sans attaquer, sans attirer le mépris, ils cachent leurs mal pour mieux l'ignorer...bien-aimé je prie pour toi, pour retrouver ta bien-aimé...que dieu te garde...gros bisou

elle..., 28 juillet 2018