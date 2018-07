Cher Survivaliste

J'ignore toujours s'il s'agit vraiment de vous, mais de votre côté vous semblez me reconnaître. Aujourd'hui, j'aimerais que vous sachiez que j'arrive tout juste d'un court et épuisant séjour à la campagne. Là-bas m'ont été révélés des faits cachés concernant une femme décédée il y a moins d'une année que je connaissais sans entretenir avec elle de lien particulier. Il a été question d'un secret de famille, d'un internement en institution psychiatrique, d'électrochocs. Et après… d'une vie tellement triste, qu'elle se répercute encore sur la vie de sa descendance… une série de vies démolies à cause du silence (typiquement québécois !). Vous comprenez sûrement de quoi il s'agit. Vous comme moi, mais pour des raisons différentes, avons toujours vécu avec une conscience très aiguë de la misère humaine. Nous nous en sommes sortis, à la fois, amochés et grandis. Ainsi, je peux vous dire que vous portez très bien votre surnom de «Survivaliste», et j'ajoute que je vous admire pour le grand courage avec lequel vous avez traversé toutes vos épreuves. Vous portez votre douleur avec fierté, comme une médaille de guerre…

Et moi, j'ai le courage de vous dire qu'avec vous j'ai très envie d'être «charmante», 29 juillet 2018